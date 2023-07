Factbox: South Africa v Australia – Rugby Championship

PRETORIA, July 6 (Reuters) - Factbox on Saturday’s Rugby Championship test between South Africa and Australia:

When: July 8, 5.05 p.m. (1505 GMT)

Where: Loftus Versfeld Stadium, Pretoria (capacity: 51,762)

Referee: Ben O'Keeffe (New Zealand)

Assistant referees: Paul Williams (New Zealand), Andrea Piardi (Italy)

TMO: Brendon Pickerill (New Zealand)

SOUTH AFRICA

World ranking: 4

Coach: Jacques Nienaber

Captain: Duane Vermeulen

Team: 15-Willie le Roux, 14-Canan Moodie, 13-Lukhanyo Am, 12-Andre Esterhuizen, 11-Kurt-Lee Arendse, 10-Manie Libbok, 9-Cobus Reinach, 8-Duane Vermeulen, 7-Pieter-Steph du Toit, 6-Marco van Staden, 5-Marvin Orie, 4-Jean Kleyn, 3-Frans Malherbe, 2-Bongi Mbonambi, 1-Steven Kitshoff

Replacements: 16-Joseph Dweba, 17-Thomas du Toit, 18-Vincent Koch, 19-RG Snyman, 20-Evan Roos, 21-Deon Fourie, 22-Grant Williams, 23-Damian Willemse.

AUSTRALIA

World ranking: 7

Coach: Eddie Jones

Co-Captains: James Slipper & Michael Hooper

Team: 15-Tom Wright, 14-Suliasi Vunivalu, 13-Len Ikitau, 12-Reece Hodge, 11-Marika Koroibete, 10-Quade Cooper, 9-Nic White, 8-Rob Valetini, 7-Michael Hooper, 6-Tom Hooper, 5-Will Skelton, 4-Nick Frost, 3-Allan Alaalatoa, 2-David Porecki, 1-James Slipper

Replacements: 16-Jordan Uelese, 17-Matt Gibbon, 18-Zane Nonggorr, 19-Richie Arnold, 20-Pete Samu, 21-Tate McDermott, 22-Samu Kerevi, 23-Carter Gordon.

OVERALL RECORD

Played: 92

South Africa wins: 49

Draws: 3

Australia wins: 40

RECORD IN SOUTH AFRICA

Played: 47

South Africa wins: 36

Draws: 1

Australia wins: 10

LAST FIVE MEETINGS

2022 Australia 8-24 South Africa Sydney

2022 Australia 25-17 South Africa Adelaide

2021 Australia 30-17 South Africa Brisbane

2021 Australia 28-26 South Africa Gold Coast

2019 South Africa 35-17 Australia Johannesburg

Compiled by Nick Said; editing by Clare Fallon

