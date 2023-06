French Open order of play on Saturday

June 2 (Reuters) - Order of play on the main showcourts on the seventh day of the French Open on Saturday (play begins at 0900 GMT unless specified, prefix number denotes seeding):

COURT PHILIPPE-CHATRIER (0945)

4-Elena Rybakina (Kazakhstan) v Sara Sorribes Tormo (Spain)

6-Holger Rune (Denmark) v Genaro Alberto Olivieri (Argentina)

1-Iga Swiatek (Poland) v Xinyu Wang (China)

Not before 1815

22-Alexander Zverev (Germany) v 12-Frances Tiafoe (U.S.)

COURT SUZANNE-LENGLEN

Zhizhen Zhang (China) v 4-Casper Ruud (Norway)

Mirra Andreeva (Russia) v 6-Coco Gauff (U.S.)

23-Francisco Cerundolo (Argentina) v 9-Taylor Fritz (U.S.)

Olga Danilovic (Serbia) v 7-Ons Jabeur (Tunisia)

COURT SIMONNE-MATHIEU

27-Yoshihito Nishioka (Japan) v Thiago Seyboth Wild (Brazil)

23-Ekaterina Alexandrova (Russia) v 14-Beatriz Haddad Maia (Brazil)

Bianca Andreescu (Canada) v Lesia Tsurenko (Ukraine)

Daniel Altmaier (Germany) v 28-Grigor Dimitrov (Bulgaria)

