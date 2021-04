The following is the list of players from the 12 founding members of the breakaway Super League who have recently played for their country and could be banned from playing international matches if UEFA and FIFA push through their proposals.

ARSENAL

Bernd Leno (Germany); Kieran Tierney (Scotland); Hector Bellerin (Spain); Cedric Soares (Portugal); Sead Kolasinac (Bosnia); Granit Xhaka (Switzerland); Bukayo Saka (England); Thomas Partey (Ghana); Mohamed Elneny (Egypt); Nicolas Pepe (Ivory Coast); Willian (Brazil); Lucas Torreira (Uruguay); Alexandre Lacazette (France); Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon)

CHELSEA

Edouard Mendy (Senegal); Kepa Arrizabalaga (Spain); Kurt Zouma (France); Andreas Christensen (Denmark); Antonio Rudiger (Germany); Ben Chilwell (England); Reece James (England); Thiago Silva (Brazil); Emerson (Italy); Jorginho (Italy); Billy Gilmour (Scotland); N'Golo Kante (France); Mateo Kovacic (Croatia); Kai Havertz (Germany); Mason Mount (England); Callum Hudson-Odoi (England); Christian Pulisic (U.S.); Hakim Ziyech (Morocco); Timo Werner (Germany); Tammy Abraham (England); Olivier Giroud (France)

LIVERPOOL

Alisson (Brazil); Virgil van Dijk (Netherlands); Joe Gomez (England); Ozan Kabak (Turkey); Andrew Robertson (Scotland); Trent Alexander-Arnold (England); Konstantinos Tsimikas (Greece); Neco Williams (Wales); Fabinho (Brazil); Georginio Wijnaldum (Netherlands); Thiago Alcantara (Spain); Jordan Henderson (England); Naby Keita (Guinea); Sadio Mane (Senegal); Alex-Oxlade Chamberlain (England); Mohamed Salah (Egypt); Diogo Jota (Portugal); Xherdan Shaqiri (Switzerland); Divock Origi (Belgium); Roberto Firmino (Brazil)

MANCHESTER CITY

Ederson (Brazil); Zack Steffen (U.S.); Ruben Dias (Portugal); Aymeric Laporte (France); Nathan Ake (Netherlands); John Stones (England); Eric Garcia (Spain); Benjamin Mendy (France); Oleksandr Zinchenko (Ukraine); Joao Cancelo (Portugal); Kyle Walker (England); Rodri (Spain); Fernandinho (Brazil); Phil Foden (England); Ilkay Gundogan (Germany); Kevin de Bruyne (Belgium); Bernardo Silva (Portugal); Raheem Sterling (England); Ferran Torres (Spain), Riyad Mahrez (Algeria); Gabriel Jesus (Brazil); Sergio Aguero (Argentina)

MANCHESTER UNITED

David de Gea (Spain); Dean Henderson (England); Harry Maguire (England); Victor Lindelof (Sweden); Luke Shaw (England); Eric Bailly (Ivory Coast); Alex Telles (Brazil); Paul Pogba (France); Donny van de Beek (Netherlands); Scott McTominay (Scotland); Jesse Lingard (England); Bruno Fernandes (Portugal); Marcus Rashford (England); Daniel James (Wales); Mason Greenwood (England); Anthony Martial (France); Amad Diallo (Ivory Coast); Edinson Cavani (Uruguay).

TOTTENHAM HOTSPUR

Hugo Lloris (France); Davinson Sanchez (Colombia); Toby Alderweireld (Belgium); Sergio Reguilon (Spain); Eric Dier (England); Joe Rodon (Wales); Harry Winks (England); Ben Davies (Wales); Serge Aurier (Ivory Coast); Matt Doherty (Ireland); Tanguy Ndombele (France); Moussa Sissoko (France); Pierre-Emile Hojbjerg (Denmark); Giovani Lo Celso (Argentina); Dele Alli (England); Steven Bergwijn (Netherlands); Harry Kane (England); Son Heung-min (South Korea)

ATLETICO MADRID

Jan Oblak (Slovenia); Jose Gimenez (Uruguay); Kieran Trippier (England); Stefan Savic (Montenegro); Sime Vrsaljko (Croatia); Renan Lodi (Brazil); Marcos Llorente (Spain); Koke (Spain); Yannick Carrasco (Belgium); Thomas Lemar (France); Saul Niguez (Spain); Hector Herrera (Mexico); Geoffrey Kondogbia (Central African Republic); Angel Correa (Argentina); Luis Suarez (Uruguay); Alvaro Morata (Spain); Joao Felix (Portugal)

BARCELONA

Marc-Andre Ter Stegen (Germany); Clement Lenglet (France); Ronald Araujo (Uruguay); Samuel Umtiti (France); Jordi Alba (Spain); Sergi Roberto (Spain); Sergino Dest (U.S.); Frenkie de Jong (Netherlands); Sergio Busquets (Spain); Pedri (Spain); Ansu Fati (Spain); Ousmane Dembele (France); Trincao (Portugal); Antoine Griezmann (France); Martin Braithwaite (Denmark); Miralem Pjanic (Bosnia), Philippe Coutinho (Brazil); Lionel Messi (Argentina)

REAL MADRID

Thibaut Courtois (Belgium); Andriy Lunin (Ukraine); Raphael Varane (France); Eder Militao (Brazil); Sergio Ramos (Spain); Nacho Fernandez (Spain); Ferland Mendy (France); Dani Carvajal (Spain); Toni Kroos (Germany); Luka Modric (Croatia); Eden Hazard (Belgium); Dani Ceballos (Spain); Martin Odegaard (Norway); Marco Asensio (Spain); Casemiro (Brazil); Federico Valverde (Uruguay); Isco (Spain); Gareth Bale (Wales); Vinicius Jr (Brazil)

AC MILAN

Gianluigi Donnarumma (Italy); Alessio Romagnoli (Italy); Simon Kjaer (Denmark); Davide Calabria (Italy); Hakan Calhanoglu (Turkey); Ante Rebic (Croatia); Alexis Saelemaekers (Belgium); Ismael Bennacer (Algeria); Franck Kessie (Ivory Coast); Rade Krunic (Bosnia); Jens Petter Hauge (Norway); Zlatan Ibrahimovic (Sweden)

INTER MILAN

Samir Handanovic (Slovenia); Stefan de Vrij (Netherlands); Milan Skriniar (Slovakia); Alessandro Bastoni (Italy); Aleksandar Kolarov (Serbia); Danilo D'Ambrosio (Italy); Marcelo Brozovic (Croatia); Nicolo Barella (Italy); Stefano Sensi (Italy); Christian Eriksen (Denmark); Roberto Gagliardini (Italy); Matias Vecino (Uruguay); Arturo Vidal (Chile); Achraf Hakimi (Morocco); Lautaro Martinez (Argentina); Ivan Perisic (Croatia); Alexis Sanchez (Chile); Romelu Lukaku (Belgium)

JUVENTUS

Wojciech Szczesny (Poland); Matthijs de Ligt (Netherlands); Merih Demiral (Turkey); Leonardo Bonucci (Italy); Giorgio Chiellini (Italy); Alex Sandro (Brazil); Adrien Rabiot (France); Rodrigo Bentancur (Uruguay); Aaron Ramsey (Wales); Federico Chiesa (Italy); Federico Bernardeschi (Italy); Dejan Kulusevski (Sweden); Danilo (Brazil); Juan Cuadrado (Colombia); Arthur Melo (Brazil); Paulo Dybala (Argentina); Cristiano Ronaldo (Portugal)

